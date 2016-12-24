В Мордовии федеральные льготники определились с выбором формы получения набора социальных услуг

На пределе возможностей
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30 сентября завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг (НСУ).
Так, в следующем, 2022 году набор социальных услуг в натуральном виде (услугами) частично или полностью будут получать 15 405 жителей Мордовии. Это 20,3 % от общего числа федеральных льготников в регионе.
79,7 % (60 382 человека) вместо льгот предпочли их денежный эквивалент.
Напоминаем, что стоимость набора социальных услуг в 2021 году составляет 1 тысячу 211 рублей 66 копеек в месяц. В него входит обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Наиболее популярной услугой, которую выбрали федеральные льготники в натуральной форме, стало предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Эту услугу выбрали11 736 человек из числа получателей НСУ, отдавших предпочтение льготам. Обеспечением лекарственными средствами решили пользоваться 10 614 человек, бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте – 10 358 человек.
Выбор, который сделали федеральные льготники в этом году, будет действовать весь 2022 год и далее до тех пор, пока льготник не изменит свое решение.
Всего в Мордовии право на получение набора социальных услуг имеют 75 787 человек.
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