Игорь Князьков назначен Министром социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября Игорь Князьков назначен на должность Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.



Игорь Васильевич родился в 1965 году в Саранске. Трудовую деятельность начал в 1983 году учеником слесаря на заводе «Электровыпрямитель», затем служил в рядах Советской Армии. В 1991 году закончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Правоведение», в 2002 г. по специальности «Государственное и муниципальное управление».



С 1991 года работает в системе соцзащиты населения. В Саранском Центре занятости населения прошел путь от инспектора до директора. С 2008 года – председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости, с 2012 года – Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ. С февраля текущего года исполнял обязанности Министра.



Награжден Почетными грамотами Республики Мордовии, Государственного Собрания Мордовии, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Благодарностью Главы Республики Мордовия. Заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия.