Соревнования по спидвею на льду планируют проводить рядом со стадионом «Мордовия-Арена»

13 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел совещание по развитию мотоциклетного спорта в регионе. В частности, речь шла об организации в предстоящем сезоне соревнований по ледовому спидвею.



Руководитель региона отметил, что вопросами развития мотоциклетного спорта Правительство РМ должно заниматься системно. «Чтобы возродить спидвей на былом уровне, нам необходима, в первую очередь, инфраструктура. В ближайшей перспективе нам нужно определить площадку, где мы проведем соревнования зимнего сезона», - подчеркнул Артём Здунов.



И.о. министра спорта и молодежной политики Мордовии сообщил, что предстоящей зимой запланировано проведение не менее четырех соревнований. «Предлагаем заливать трек рядом со стадионом «Мордовия-Арена». Там удобная транспортная инфраструктура, организованы подходы жителей. Площадка себя уже хорошо зарекомендовала. Остается вопрос по трибунам, мы сейчас его прорабатываем».



Артём Здунов обратил особое внимание на необходимость создания комфортных условий для зрителей. «Соревнования по спидвею на льду должны быть проведены на высшем уровне. Предприниматели должны организовать горячий чай, кофе и выпечку для желающих. Подтягивайте малый бизнес, дайте людям заработать свою копеечку. Должна быть чистота и красота, чтобы мы гостей из других регионов могли пригласить. Пусть приезжают, смотрят и наслаждаются», - сказал Глава Мордовии.



В 90-е годы минувшего столетия и в начале двухтысячных мотогонки на льду пользовались большой популярностью у жителей Мордовии. В Саранске регулярно проводились чемпионаты мирового уровня, а республиканские гонщики часто становились победителями и призерами различных соревнований. Спидвей в республике востребован до сих пор, об этом говорят показательные выступления, которые прошли в феврале этого года в Саранске. Несмотря на длительный перерыв и сильный мороз, посмотреть гонки на льду тогда пришли более 10 тысяч человек.