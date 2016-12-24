При участии Росреестра принят закон об информировании граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания

26 мая 2021 года Государственной Думой Российской Федерации принят Федерльный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о признании многоквартирного дома аварийным. Росреестр принимал активное участие в подготовке законопроекта.

По закону, региональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным, обязаны направлять в Росреестр сведения о таких решениях.

«Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии МКД, а также защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра недвижимости», - сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

До 1 июля 2022 года органы местного самоуправления должны направить в Росреестр сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания.

«Управление Росреестра по Республике Мордовия проводит мероприятия по сопоставлению сведений о недвижимости на территории республики. На сегодняшний день специалистами Управления проанализированы данные ЕГРН о 626 объектах недвижимости жилого фонда, признанных аварийными, непригодными для проживания и подлежащих сносу, полученные от уполномоченных органов. Уточненные сведения направляются в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Мероприятия будут продолжены и в дальнейшем», – отметила начальник отдела ведения ЕГРН регионального Управления Росреестра Ольга Пьянзина