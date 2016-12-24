Живущая в Мордовии студентка из Иордании на сервисе поиска попутчиков нарвалась на мошенников

По информации МВД по РМ, за прошедшие сутки в полицию Саранска поступило сразу три заявления о мошенничестве при использовании сервиса поиска попутчиков.

Злоумышленники регистрировались на странице сообщества и выдавали себя за реальных водителей, готовых подвезти пассажиров. При этом они просили внести предоплату или оплатить полную стоимость поездки. Далее клиент переводился по ссылке на сайт-двойник, который был практически не отличим от официальной интернет-страницы сервиса.

Таким образом 29-летняя жительница Саранска лишилась более 34 тысяч рублей, студентка из Иордании, зарегистрированная в Мордовии, потеряла 4,5 тысячи, еще один местный житель перечислил неизвестным аферистам свыше 8 тысяч.

МВД по Республике Мордовия рекомендует соблюдать основные правила при использовании приложения по поиску попутчиков:

Оплачивайте услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную.

Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова, велика вероятность, что это ловушка.

Если вы нашли мошенническое объявление на крупной платформе, расскажите об этом администрации сервиса. Оставьте жалобу в профиле водителя. Если вы уже заплатили и вас не подвезли — тоже обязательно сообщите об этом. Таким образом вы поможете модераторам вычислить и заблокировать мошенника.

Используйте надежную защиту, которая заблокирует фишинговый или мошеннический сайт, если вы попытаетесь на него перейти.

Защититься от такого рода обмана довольно просто — не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей. Кроме того, деньги нужно передавать только лично во время поездки. Сервис запрещает требовать предоплату и не рекомендует переводить их заранее.