При демонтаже трубопровода в Мордовии незаконно вырубили древесину почти на 5 миллионов рублей

В Мордовии направили в суд уголовное дело в отношении 43-летнего истребителя деревьев. Мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Как было установлено в ходе следствия, в начале этого года в Большеберезниковском районе демонтировался трубопровод. Руководитель этой операции дал указание рабочим подрядных организаций вырубить мешающие деревья. В результате противоправных действий было срублено более 150 кубометров древесины в Большеберезниковском территориальном лесничестве. Ущерб лесному хозяйству Мордовии составил 4 691 353 рубля.

В ходе предварительного расследования свою вину мужчина не признал, но при этом добровольно возместил ущерб в сумме 2 100 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Лямбирский суд для рассмотрения по существу.