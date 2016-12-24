В Саранске с 7 по 10 октября будет ограничено движение на новом участке улицы Титова

По информации городской Администрации, в связи с ремонтом дороги с 07:00 7 октября до 20:00 10 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Коммунистической до ул. Полежаева.



Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).