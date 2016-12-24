Более 11 тысяч зон с особыми условиями использования территорий Республики Мордовия внесено в ЕГРН

Почти год назад Распоряжением Правительства Республики Мордовия утверждена «дорожная карта» по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

Этот проект нацелен на внесение в реестр недостающих сведений, необходимых для защиты прав граждан и юридических лиц, исключения случаев незаконного вовлечения в гражданский оборот недвижимого имущества, расположенного в границах территорий объектов культурного наследия, неиспользуемых объектов недвижимости, а также снижения рисков земельных споров.

Мероприятия, включенные в «дорожную карту», направлены на обеспечение полноты и корректности данных в ЕГРН об объектах недвижимости, границах региона, административно-территориальных образований и территориальных зон, об объектах культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. «Дорожная карта» должна стать базой для проведения качественной кадастровой оценки и, как следствие, привести к улучшению экономического и социального климата региона, увеличению доходной части бюджета республики.

В этом году в рамках реализации проекта Кадастровая палата внесла в госреестр актуальные сведения о ряде территорий объектов культурного наследия с федеральным статусом. Среди них церковь Иоанна Богослова, Николаевская церковь, «Пугачевская палатка» в Саранске, ансамбль из шести зданий Спасо-Преображенского монастыря и дом купца Севостьянова в Краснослободском районе.

Также в Единый государственный реестр недвижимости внесено свыше 11,2 тысячи зон с особыми условиями использования территории Республики Мордовия. Они предназначены как для охраны объекта, так и для защиты от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека. Наличие таких объектов предопределяет особые условия использования территории вокруг или вдоль них.

Зоны с особыми условиями устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, безопасной эксплуатации различных технических объектов, обеспечения обороны страны. В таких зонах предполагаются особые правовые требования к использованию объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяется режим пребывания в них. Так, например, в границах санитарно-защитных зон нельзя использовать земельные участки для жилого строительства, размещения образовательных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, а также для организации отдыха детей и ведения садоводства.