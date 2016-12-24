Мордовия на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит более 5 миллионов рублей

Республика получит из федерального бюджета средства в размере 5 млн 360,7 тыс. рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Всего на эти цели Правительство страны выделило 46 регионам 1 млрд рублей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» обеспечить оперативное доведение средств до регионов и осуществить контроль за эффективностью их использования.

Вице-премьер подчеркнула, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик ещё на этапе сбора. «Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», – сказала Виктория Абрамченко.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания будет внимательно следить за целевым расходованием средств. «Мы должны достичь сортировки 100% отходов уже к 2030 году. Один из важных шагов для достижения данного показателя – это внедрение раздельного сбора ТКО на всей территории России. Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров для РСО в рамках субсидии Правительства. Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и «РЭО» продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», – сказал Денис Буцаев.