Федерация бокса России поздравила Главу Мордовии с золотой медалью Екатерины Пальцевой на Чемпионате мира среди военнослужащих

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев направил благодарственное письмо в адрес Главы Республики Мордовия Артёма Здунова по итогам прошедшего Чемпионата мира по боксу среди военнослужащих.

На этом международном турнире, собравшем боксеров из 36 стран, спортсменка Республиканской спортивной школы по боксу Екатерина Пальцева завоевала золотую медаль в весовой категории до 51 кг.



«Примите слова искренней благодарности за плодотворное сотрудничество и поддержку олимпийского вида спорта – бокса Республики Мордовия», - говорится в письме.