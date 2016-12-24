В Саранске объявили победителей конкурса на премию Администрации города в рамках реализации проектов в сфере образования

5 октября в Администрации Саранска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Приветствуя учителей школ и педагогов дошкольных образовательных организаций, врио Главы городского округа Саранск Илья Соколов отметил их преданность своей профессии, высочайшую роль педагогов в воспитании подрастающего поколения.

«Во всех наших школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования трудятся сплоченные коллективы, преданные своей профессии, созданы прекрасные условия для всестороннего развития детей. Вы не просто работаете с детьми, вы воспитываете их, учите жить, делаете мир добрее и справедливее. Спасибо вам за ваш труд!» - сказал Илья Соколов.

Он подчеркнул, что за последние годы система образования Саранска достигла высоких результатов. Строились школы, детские сады, проводились реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций. «При поддержке Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова эта тенденция будет продолжена. Перед нами, как и прежде, стоит задача участвовать в реализации национальных проектов в сфере образования. Это отличная возможность улучшить материально-техническую базу школ, детских садов», – сказал врио Главы городского округа Саранск.

В рамках торжественной церемонии были вручены награды разного уровня, а также объявлены победители конкурса на премию Администрации города в рамках реализации приоритетных проектов в сфере образования. В номинации «Муниципальные общеобразовательные организации, внедряющие инновационные образовательные программы» победителями стали лицей №7 и №43. В аналогичной номинации среди дошкольных образовательных организаций – детские сады №58 и №104.