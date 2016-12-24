Развитие лесного хозяйства Мордовии обсудили на встрече Глава республики Артём Здунов и министр Алексей Ларькин

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5 октября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексеем Ларькиным. Обсуждались вопросы восстановления лесов после пожаров, а также необходимые работы по обеспечению безопасности лесов в будущем.
Артём Здунов поблагодарил работников министерства за слаженную работу на протяжении нескольких недель во время пожара в Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г. Смидовича. Благодаря четким действиям совместно с МЧС удалось избежать человеческих жертв, не допустить огонь к жилым домам. Теперь предстоит большая работа по ликвидации последствий и восстановлению территории.
«Нам нужно подумать о том, как не допустить подобных ситуаций в будущем. Необходимо разработать четкий план мероприятий, который мы будем предоставлять в федеральный центр. Работы по обеспечению безопасности должны быть масштабными и эффективными», - подчеркнул Глава Мордовии.
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ доложил о результатах работы ведомства. Был обсуждён ряд вопросов, касающихся ликвидации горельника, модернизации системы мониторинга за лесным хозяйством и обновления парка техники.
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