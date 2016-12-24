В столице Мордовии объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы города

Сегодня в Саранске состоялась первая сессия городского совета депутатов нового созыва. Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Владислав Коновалов сообщил, что выборы депутатов городского Совета признаны состоявшимися и легитимными. Состав депутатского корпуса в городе обновился наполовину. Свои полномочия подтвердили 14 депутатов из предыдущего состава. Из 28 депутатов 21 представляет партию «Единая Россия», 3 депутата от КПРФ, 2 депутата от ЛДПР и 2 от партии «Справедливая Россия».



На сессии была утверждена структура и руководящие органы Совета. Абсолютным большинством голосов председателем Совета депутатов города нового созыва избрана проректор по научной работе МГПУ имени М.Е.Евсевьева Татьяна Шукшина. Сформировано четыре комитета - по бюджету, финансам, налогам и экономике, по регламенту, законности и правопорядку, по перспективному развитию городского хозяйства, по социальной политике.



На сессии был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы городского округа Саранск. Прием документов на участие в конкурсе будет осуществляться с 6 по 23 октября включительно. Заседание конкурсной комиссии состоится 27 октября в Администрации города.



В завершение сессии врио Главы Саранска Илья Соколов отметил, что на предстоящий период главная задача – работать над исполнением наказов избирателей, слушать и слышать каждого человека, каждого предпринимателя, вникать в проблемы, ни в коем случае не оставаться равнодушными.



«Нам необходимо продемонстрировать высокую самоотдачу. Наш город должен продолжать динамично развиваться, быть самодостаточным, отвечать всем современным тенденциям и стандартам. Давайте вместе держать курс в этом направлении. Успехов в работе!» – сказал Илья Соколов.