В Саранске «охотники за металлом» попались на демонтаже стоек-отбойников автомобильного моста по ул. Титова

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Как сообщает Управление Росгвардии по РМ, в Саранске на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что трое граждан производят демонтаж стоек-отбойников автомобильного моста по ул. Титова. Для проверки поступившей информации незамедлительно выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Прибывшие на место росгвардейцы застали двух мужчин и женщину с поличным на месте «добычи металла». Эти деятели намеревались сдать демонтированные элементы в пункт приёма металлолома. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников.
Для выяснения обстоятельств произошедшего 34-летняя женщина и двое 31-летних вороватых мужчин были переданы сотрудникам полиции.
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