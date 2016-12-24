Бывший инспектор УФСИН по РМ ответит в суде за коррупционную «курьерскую доставку»

«Эх, прокачу!»
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
24-летний бывший сотрудник лечебно-профилактического учреждения №21 УФСИН по РМ (это больница для осужденных) в ближайшее время предстанет перед судом за получение взятки от сидельца.
По данным следствия, 21 июля 2021 года младший инспектор за деньги тайно пронес «заказчику» из числа осужденных препараты для спортивного питания в виде трех упаковок с таблетками. Судя по всему, эти препараты должны были послужить делу наращивания мышечной массы сидельца, ведь рацион питания на зоне вряд ли может способствовать созданию рельефной мускулатуры. Такая «курьерская доставка» от сотрудника ЛПУ-21 обошлась «качку за решеткой» в 15 тысяч рублей.
Эту сделку пресекли оперативники УФСБ по РМ. Младшего инспектора привлекли к уголовной ответственности по тяжелой статье «Получение взятки». По ней молодому парню могут отмерить до восьми лет заключения со штрафом до 600 тысяч рублей. Сейчас дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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