Сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии организовали благотворительную акцию для дома престарелых

Социум

1 октября отмечается Международный День пожилого человека, который напоминает о том, что старшим нужно помогать и уважать их.

Силами сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии был организован сбор средств для приобретения автоматических тонометров в Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«Мы учли пожелания сотрудников учреждения и приобрели необходимую технику, а также небольшие подарки каждому проживающему в доме-интернате», – отметила председатель Молодежного совета Управления Росреестра по РМ Ирина Плигина.

Администрация учреждения поблагодарила руководство и сотрудников Управления и Палаты за оказанное внимание и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

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