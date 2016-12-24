Сотрудники Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии организовали благотворительную акцию для дома престарелых

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1 октября отмечается Международный День пожилого человека, который напоминает о том, что старшим нужно помогать и уважать их.
Силами сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии был организован сбор средств для приобретения автоматических тонометров в Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
«Мы учли пожелания сотрудников учреждения и приобрели необходимую технику, а также небольшие подарки каждому проживающему в доме-интернате», – отметила председатель Молодежного совета Управления Росреестра по РМ Ирина Плигина.
Администрация учреждения поблагодарила руководство и сотрудников Управления и Палаты за оказанное внимание и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
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