В Мордовии работодателям рекомендовано отправить на удаленный режим возрастных работников и беременных женщин

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Мордовии с 4 октября вводятся новые противоэпидемические меры и усиливается контроль за соблюдением уже действующих ограничений. Главам муниципалитетов и надзорным органам поручено организовать контроль за неукоснительным исполнением всех санитарно-эпидемиологических требований, введенных Указом Главы Мордовии на территории республики. Это означает, что будут возобновлены рейды по проверке масочно-перчаточного режима на объектах торговли, общепита и транспорта, а также в офисах и на производстве. Работа кафе и ресторанов будет ограничена до 23-00. Запрещены мероприятия в общепите с большим количеством присутствующих, рекомендовано отказаться от массовых мероприятий. Нахождение детей до 15 лет в торговых центрах должно контролироваться взрослыми. Работодателям рекомендовано работников возрастной категории 65+ и беременных женщин отправить на удаленный режим сроком на 10 дней.