В Мордовии руководитель образовательной организации пойдет под суд за хищение средств нацпроекта «Демография»

В Мордовии завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего директора частного образовательного учреждения, похитившего почти миллион рублей из средств нацпроекта «Демография».

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в период с 2019 по 2020 годы частная структура в рамках договора с Центром занятости обучала безработных граждан в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеров и воспитывающих маленьких детей женщин. Деньги на это направляло государство в рамках национального проекта.

Руководитель образовательной организации нарисовал в отчетных документах выдуманных «учеников» и получил за их обучение бюджетные средства. Эти мифические персонажи только на бумаге ходили на занятия и успешно закончили все курсы. В уголовном деле фигурируют 13 мошеннических эпизодов.

Таким образом, директор поживился не маленькой суммой в 912 тысяч рублей, которую потратил на личные нужды. Преступная деятельность махинатора была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и возместил причиненный ущерб. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» направлено в суд для рассмотрения по существу.