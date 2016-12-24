Директор типографии «Красный Октябрь» обвиняется в налоговых «уловках» на 5 миллионов рублей

В Мордовии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя типографии «Красный Октябрь». 37-летний исполняющий обязанности генерального директора предстанет перед судом за сокрытие финансов предприятия, за счет которых могли быть погашены недоимки по налогам и сборам.

Следователи установили, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года руководитель типографии «сберег» от налогового взыскания более 5 миллионов рублей, которыми могло оперировать предприятие.

Речь идет о практике «взаимозачетов», когда оплата работ и услуг между контрагентами производится за счет взаимного погашения финансовых обязательств. Главное при таком взаимодействии – деньги за работу не переводятся со счета на счет, а просто учитываются двумя организациями в балансе финансовых отношений. При этом, налоговые органы не могут взыскать недоимки, поскольку счет предприятия оказывается пустым. Это позволяет погрязшим в долгах компаниям не останавливать производственный процесс и питать надежды на улучшение ситуации. Но если этого не случается – финал оказывается печальным.

В случае с типографией ««Красный Октябрь», принадлежавшей Республике Мордовия, прокуратура требует возместить налоговый ущерб от ее гендиректора. В суд уже направлено исковое заявление о взыскании с него «укрытых» от налогообложения 5 миллионов рублей.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в рамках расследования принятыми мерами в счет погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам было возмещено порядка 1,6 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль и жилое помещение обвиняемого.