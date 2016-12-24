Артём Здунов и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ обсудили проекты модернизации жилищно-коммунальной сферы Мордовии

30 сентября в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Генерального директора - председателя правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина. Обсуждался широкий круг вопросов по взаимодействию в части реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизации системы ЖКХ в регионе.



Участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся выполнения на территории республики программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».



Было отмечено, что в рамках реализации федерального проекта в регионе запланировано переселить свыше 5 тысяч человек, проживающих в 417 аварийных многоквартирных домах площадью более 87 тыс.кв.м. Общая стоимость программных мероприятий составляет 3,73 млрд. рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,37 млрд. рублей.



Мордовия вошла в число субъектов РФ, которые планируют завершить реализацию мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, опережающими темпами. Регион взял на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2023 года.



После 1 января 2017 года на территории республики уже выявлены аварийные многоквартирные дома, общая площадь помещений в которых составляет более 26 тыс.кв.м. В них проживают 1 752 человека.



Кроме того, стороны обсудили выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе с применением современных энергосберегающих технологий, и замене лифтового оборудования, выработавшего свой эксплуатационный срок.



Также были рассмотрены вопросы, касающиеся модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время на эти цели из средств Фонда национального благосостояния планируется направить 150 млрд. рублей. Финансовая поддержка будет предоставляться сроком на 25 лет на льготных условиях. Фондом ЖКХ составлен перечень проектов, реализация которых возможна путем привлечения заемного финансирования с использованием таких средств. От Мордовии уже подана заявка на реализацию 17 проектов в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. В том числе, на модернизацию объектов теплоснабжения в рабочем поселке Явас, где в минувший отопительный сезон произошла серия крупных аварийных ситуаций, затронувших большое количество домовладений.



Ещё одним важнейшим для жителей столицы региона проектом модернизации системы ЖКХ на встрече была обозначена реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части Саранска. Общий объем финансирования проекта составляет свыше полумиллиарда рублей, на сегодня более 50% работ по реконструкции канализационных сетей выполнены.



Во встрече приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Инсаф Хайруллин и и.о. заместителя Председателя Правительства - Министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов.