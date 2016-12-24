В Мордовии замначальника военно-врачебной комиссии будут судить за мелкое взяточничество и служебный подлог

В Ленинский суд Саранска поступило уголовное дело в отношении замначальника комиссии – врача военно-врачебной комиссии медсанчасти МВД по РМ Ивана Виканова. Ему предъявлено обвинение в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

По данным следствия, в июле 2020 года к Виканову обратился знакомый с просьбой оказать содействие в положительном прохождении его родственницей военно-врачебной комиссии для поступления на военную службу по контракту. Дама планировала устроиться в Управление Росгвардии по РМ, но имела некоторые проблемы со зрением. А это могло негативно сказаться при прохождении комиссии и признании годной к военной службе. С имеющимся диагнозом от Республиканской офтальмологической больницы женщина могла быть отнесена к категории «годен с незначительными ограничениями».

Как указывается в сообщении Следственного комитета по РМ, врач «рукописно внес в заключение консультанта больницы исправления в поставленный диагноз». А потом вписал и в акт медицинского освидетельствования дамы заведомо недостоверные сведения. После успешного прохождения «подопечной» военно-врачебной комиссии «проситель» отблагодарил медика перечислением на его банковский счет 3 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.