В Мордовии замначальника военно-врачебной комиссии будут судить за мелкое взяточничество и служебный подлог

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В Ленинский суд Саранска поступило уголовное дело в отношении замначальника комиссии – врача военно-врачебной комиссии медсанчасти МВД по РМ Ивана Виканова. Ему предъявлено обвинение в мелком взяточничестве и служебном подлоге.
По данным следствия, в июле 2020 года к Виканову обратился знакомый с просьбой оказать содействие в положительном прохождении его родственницей военно-врачебной комиссии для поступления на военную службу по контракту. Дама планировала устроиться в Управление Росгвардии по РМ, но имела некоторые проблемы со зрением. А это могло негативно сказаться при прохождении комиссии и признании годной к военной службе. С имеющимся диагнозом от Республиканской офтальмологической больницы женщина могла быть отнесена к категории «годен с незначительными ограничениями».
Как указывается в сообщении Следственного комитета по РМ, врач «рукописно внес в заключение консультанта больницы исправления в поставленный диагноз». А потом вписал и в акт медицинского освидетельствования дамы заведомо недостоверные сведения. После успешного прохождения «подопечной» военно-врачебной комиссии «проситель» отблагодарил медика перечислением на его банковский счет 3 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.
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Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
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