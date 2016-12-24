Наталья Смирнова из Мордовии стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации для молодых журналистов

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои авторские работы в специальной номинации «Слово о моей стране». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 3 победителей. В их число вошла представительница Республики Мордовия Наталья Смирнова.

Наталья Смирнова, корреспондент редакции газеты «Земля и люди» Ичалковского района, победительница прошлого сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в финале проекта представила серию материалов о людях, меняющих жизнь в селе.

«В проектах платформы «Россия – страна возможностей» я участвую несколько лет. Даже была на самом первом форуме платформы: он проходил в Москве в марте 2018 года. Победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» стала второй раз. Но для меня участие в нём – в первую очередь, возможность обменяться опытом с другими конкурсантами и расти профессионально. Ведь когда работаешь в маленьком СМИ и в какой-то момент ощущаешь кризис идей, очень полезно бывает взглянуть на привычную работу по-новому. В этом году на защите было представлено несколько классных проектов, которые и меня вдохновили на новые мысли и идеи. На суд жюри в этом году представила материалы о людях, меняющих жизнь в селе. Они были опубликованы в газете «Земля и люди» Ичалковского района. Совпадение, но оба героя – священники. Игумен Митрофан (Коршунов), настоятель Троицкого храма в с. Резоватово является председателем сельскохозяйственного кооператива «Подворье», а настоятель Михайло-Архангельского храма в с. Ичалки протоиерей Сергий Сакович создал уникальный музей моделей автотранспорта, привлекающий туристов в отдалённый посёлок Калыша», – рассказала Наталья Смирнова.

Финалистов специальной номинации «Слово о моей стране» поприветствовал руководитель Департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда: «В этом году конкурс за выход в финал номинации «Слово о моей стране…» составил 132 человека на место! Это подтверждает актуальность номинации, ее востребованность среди начинающих и уже опытных журналистов из разных регионов страны. Все 12 работ, представленных на финале – очень сильные. Каждая из них рассказывает о героях, которые помогают другим людям, возрождают историческое наследие нашей страны, реализуют социальные проекты и просто делают добрые дела. Авторы работ, используя разные каналы коммуникации, делают эти истории известными, вдохновляют читателей поверить в себя и тоже начать делать что-то полезное для своего села, города, региона и страны в целом. Это очень важная миссия».

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила: «В 2015 году, Год литературы в России, выпускники всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» запустили интернет-конкурс для молодых поэтов «Слово о моей стране…». Через 3 года инициатива выпускников стала полноценной номинацией проекта, которая с каждым годом набирает все большую популярность среди молодых публицистов, студентов и школьников, планирующих связать свою профессиональную деятельность с журналистикой. В нынешнем сезоне число участников увеличилось сразу в 7 раз и достигло рекордных 1 584 человек».

Лариса Пастухова также рассказала, что в рамках нынешнего сезона уже были подведены итоги специальной номинации «Слово о моей стране» в младшей возрастной категории (от 14 до 17 лет). «Юные победители приняли участие в нашей Междисциплинарной проектной школе в «Артеке», где в составе настоящей медиагруппы освещали мероприятия смены в социальных сетях конкурса, готовили интервью с артековцами и гостями Международного детского центра», – поделилась руководитель конкурса.

Информационным партнером всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и, в частности, специальной номинации «Слово о моей стране», является медиахолдинг «Регионы России».

Заместитель генерального директора Медиахолдинга «Регионы России», эксперт Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель генерального директора НП «Регионы XXI век» Дмитрий Киселев обратился к участникам: «От имени «взрослого» журналистского сообщества и дирекции медиахолдинга «Регионы России» приветствую организаторов и номинантов! С каждым годом число талантливых участников растёт, а география конкурса стремительно расширяется. Журналистика – это очень серьёзное, интересное и ответственное призвание: нашими глазами люди видят мир, события и то, что вы расскажете людям, они воспримут за истину. Считаю важными цели и задачи Конкурса и основные направления номинации: продвигать величие и красоту нашей истории, нашей Родины, рассказывать о сподвижниках из всех уголков России, поддерживать инициативы, направление на улучшение жизни людей, развитие территорий и формирование неравнодушной, активной и созидательной жизненной позиции у наших молодых соотечественников. Желаю успешной работы экспертам и удачи конкурсантам, каждый из вас уже победитель!»

XVIII сезон конкурса стартовал в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Основными тематическими направлениями 18 сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.