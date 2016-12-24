В Саранске на 4 дня ограничат движение транспорта на новом участке ул. Титова

Как сообщает Администрация города, в Саранске с 30 сентября по 3 октября будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Титова. Связано это с ремонтом дороги.



С 07:00 30 сентября до 23:00 3 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.



Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).