В Саранске на 4 дня ограничат движение транспорта на новом участке ул. Титова

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Как сообщает Администрация города, в Саранске с 30 сентября по 3 октября будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Титова. Связано это с ремонтом дороги.

С 07:00 30 сентября до 23:00 3 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

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