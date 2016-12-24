В Саранске на 4 дня ограничат движение транспорта на новом участке ул. Титова

«Перед вами открываются большие возможности»
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Как сообщает Администрация города, в Саранске с 30 сентября по 3 октября будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Титова. Связано это с ремонтом дороги.
С 07:00 30 сентября до 23:00 3 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.
Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
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Артём Здунов 1 сентября принял участие в торжественной линейке МГПУ им. М.Е. Евсевьева
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