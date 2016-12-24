Спортсменка из Мордовии победила на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок

Спорт

Представительница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Евгения Гусева добилась успеха на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят в финском городе Рованиеми. Спортсменка из Мордовии стала победителем континентального первенства в весовой категории до 71 кг. В сумме двоеборья она подняла 230 килограммов, став также первой в рывке (103 кг.) и толчке (127 кг.).

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