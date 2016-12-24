В Саранске молодые люди украли из магазина беспроводные наушники «Apple» с ущербом в 37 тысяч рублей

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К полицейским Саранска поступило сообщение о краже беспроводных наушников «Apple» из магазина, расположенного в торговом центре по улице Волгоградской. Сумма ущерба составила 37 тысяч 485 рублей. При просмотре записи с камер видеонаблюдения установлено, что к преступлению, совершенному 24 сентября, причастны молодой человек и девушка.
В настоящий момент отделом дознания по факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемых.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении указанных лиц, просьба сообщить по телефонам: 29-77-88, 29-77-60 или 102.
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