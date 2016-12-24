Росреестр Мордовии активизирует работу по внесению в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия

Руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова провела рабочую встречу с представителями Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Участники встречи обсудили внедрение целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества», рассмотрели вопросы внесения в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия, территориях, защитных зонах и зонах охраны объектов культурного наследия.

«Учет и сохранность объектов культурного наследия – памятников истории и культуры народов Российской Федерации – является одной из приоритетных задач органов государственной и муниципальной власти», – отметила Светлана Балескова