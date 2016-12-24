В Мордовии определились кандидаты на должности председателей Госсобрания РМ и Саранского горсовета

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Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
27 сентября в Саранске состоялась конференция Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия». На ней делегаты оценили результаты избирательной кампании и определили кандидатуры для избрания на должности председателя Государственного Собрания РМ и председателя Совета депутатов городского округа Саранск.
К участникам конференции обратился Глава Мордовии Артём Здунов:
«Профессионализм, выдержка — эти слова наиболее точно характеризуют организацию выборов в Мордовии. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой остался и в дальнейшем. Каждый из нас сегодня должен сосредоточиться на выполнении наказов избирателей. Нацеленность на конкретный результат — вот, что должно отличать нашу работу».
Артём Здунов подчеркнул, что результаты выборов во многом обусловлены поддержкой, которую оказал республике Президент России Владимир Путин.
«Беспрецедентная поддержка и четкие распоряжения по социально-экономическому развитию региона — для нас это огромное подспорье. Наша общая большая задача — оправдать это доверие и выполнить все задуманное», - отметил руководитель республики.
Делегаты конференции своим голосованием поддержали Владимира Чибиркина и проректора по научной работе МГПУ имени М.Е.Евсевьева Татьяну Шукшину в качестве кандидатов на должности председателя Государственного Собрания РМ и председателя Совета депутатов городского округа Саранск.
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