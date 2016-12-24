В Зубово-Полянском районе прокуратура вынесла предостережение из-за промедлений при строительстве нового детского сада

Медицина нового времени
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
Прокуратура Зубово-Полянского района выявила риски невыполнения в срок строительства детского сада на 90 мест в райцентре, который возводится в рамках реализации национального проекта «Демография».
В связи с несоблюдением плановых сроков строительства данного объекта и сложившимися в этой связи предпосылками к нарушению прав граждан прокурором Зубово-Полянского района А. Бодягиным Главе Зубово-Полянского муниципального района В. Поршину и руководителю ООО «Строитель» объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
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Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
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