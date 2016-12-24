В Мордовии после вмешательства прокуратуры предпринимателям погасили долги на 668 миллионов рублей

Прокуратура Мордовии провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов.

Установлено, что наибольший размер задолженности по оплате исполненных муниципальных контрактов сформировался у администрации городского округа Саранск и подведомственных ей учреждений и предприятий.

Несмотря на то, что предпринимателями договорные обязательства полностью исполнены, оплата стоимости контрактов своевременно и в полном объеме не произведена.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой принят комплекс мер реагирования, должностному лицу органа местного самоуправления направлено предостережение о недопустимости нарушений закона при распределении бюджетных средств, выделенных для погашения образовавшегося перед предпринимателями долга.

В целях снижения размера задолженности проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей с приглашением представителей администрации городского округа Саранск, где выработан ряд мер организационного и координационного характера. В частности, публичными заказчиками в целях упорядочения работы по снижению долга проведена ревизия задолженности, разработаны графики ее погашения, усилена работа по пополнению доходности части бюджета.

Благодаря принятым мерам в июле-августе текущего года задолженность перед бизнесом погашена на общую сумму более 668 млн. руб.