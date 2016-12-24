В Саранске гражданские супруги обоюдно ответят в суде за нанесение друг другу ножевых ранений

Драматические страсти, закипевшие у немолодой уже парочки в Саранске, приведут гражданских супругов на скамью подсудимых. В июле этого года в дежурную полиции мордовской столицы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с ножевыми ранениями 41-летнего местного жителя и его 46-летней сожительницы.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего оперативники уголовного розыска установили, что повреждения гражданские супруги причинили друг другу в ходе выяснения отношений. Мужчина заявился домой в очередной раз пьяным, его сожительница стала высказывать ему претензии, что из-за пагубного пристрастия к спиртному он пропускает работу. Тот не остался в долгу и тоже прошелся по недостаткам своей дамы сердца.

Оскорбленная женщина схватила нож и нанесла сквернослову удар в грудную клетку. Раненный товарищ перехватил клинок и в ответ ударил ножом «доморощенную амазонку». После случившегося они вызвали скорую помощь.

Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. В отношении его сожительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В свою очередь, гражданский муж будет привлечен к уголовной ответственности по двум статьям - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Свою вину в совершенных преступлениях сожители не отрицают. В настоящий момент расследование уголовных дел завершено.