В Мордовии 12 семьям с четырьмя и более детьми полностью списали долг по ипотеке

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография», в Мордовии в 2021 году 135 семей получили списание долга по ипотеке. В том числе 12 семьям с четырьмя и более детьми долг по ипотеке списан полностью.

Социальная выплата предоставлена на сумму 46 млн. 264,4 тыс. руб. Ее средний размер составил 340,2 тыс. рублей, в том числе полное погашение семьи получили на сумму 25 млн. 054,8 тыс. руб.

Выплаты предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим и работающим на территории Республики Мордовия, признанным нуждающимися в жилых помещениях на дату приобретения жилья, либо на дату обращения за социальной выплатой.

По вопросу предоставления вышеуказанной меры государственной поддержки следует обращаться в государственные казенные учреждения по социальной защите населения республики по месту жительства претендента.