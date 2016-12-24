В Мордовии 12 семьям с четырьмя и более детьми полностью списали долг по ипотеке

Победа в Коломне
Футболисты «Саранска» разгромили аутсайдера
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография», в Мордовии в 2021 году 135 семей получили списание долга по ипотеке. В том числе 12 семьям с четырьмя и более детьми долг по ипотеке списан полностью.
Социальная выплата предоставлена на сумму 46 млн. 264,4 тыс. руб. Ее средний размер составил 340,2 тыс. рублей, в том числе полное погашение семьи получили на сумму 25 млн. 054,8 тыс. руб.
Выплаты предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим и работающим на территории Республики Мордовия, признанным нуждающимися в жилых помещениях на дату приобретения жилья, либо на дату обращения за социальной выплатой.
По вопросу предоставления вышеуказанной меры государственной поддержки следует обращаться в государственные казенные учреждения по социальной защите населения республики по месту жительства претендента.
Поделиться в соц. сетях:
Футболисты «Саранска» разгромили аутсайдера
Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения
Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
Республика станет площадкой для проведения эксперимента с зарплатами учителей