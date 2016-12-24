В Мордовии Детская поликлиника № 3 активно участвует в проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Одним из участников реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии является Детская поликлиника № 3. В 2020-2021 годах поликлиникой было приобретено оборудование, и произведены работы на сумму 14 354 553,04 рублей.

В том числе, здесь был установлен аппаратно-программный комплекс по управлению электронной очередью.

- Очереди в медицинских учреждениях – это, как правило, причина существенного дискомфорта, как для самих пациентов, так и для сотрудников. К тому же, помимо траты времени, это может привести к нежелательному распространению вирусов. Поэтому мы автоматизировали этот процесс, внедрили в работу электронную систему, - говорит главный врач поликлиники Алексей Герасименко.

Хорошим подспорьем стал и полученный поликлиникой передвижной лечебно-диагностический комплекс на базе автобуса «ПАЗ». Внутри комплекса лаборатория, аппараты ЭКГ и УЗИ, кабинет гинеколога. Это мобильная детская поликлиника незаменима в работе, особенно при обслуживании малокомплектных школ в Лямбирском районе, и других прикрепленных к медучреждению школ и детских садов. Детское население 49 сёл Лямбирского района было прикреплено в поликлинику для дальнейшего наблюдения с января 2019 года.

В рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» автопарк поликлиники также пополнился автомобилем LADA GRANTA 219010.

На сегодняшний день поликлиника имеет в своей структуре: 2 консультативно-диагностических отделения, в составе которых 25 педиатрических участков, отделение медицинской реабилитации с дневным стационаром на 55 коек, клинико-диагностическую лабораторию, отделение медико-социальной помощи, с общей численностью детского населения 20 058 человек.