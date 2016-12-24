В Саранске на отдельных участках в микрорайоне «Юбилейный» будет временно ограничено движение транспорта

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Как сообщает саранская мэрия, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» в микрорайоне «Юбилейный» будет временно ограничено движение транспорта.
С 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября будет временно исключена стоянка транспортных средств
- по ул. Кочкуровской на участке от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»
- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту №1
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении спортивного мероприятия.
С 8:00 до 13:00 25 сентября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств
- по ул. Кочкуровской на участке от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»
- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту №1
Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении спортивного мероприятия.
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