24 сентября в Саранске пройдет акция в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого

Музей Эрьзи посадит саженец «Дуба Петра Великого» в честь 350-летия со дня рождения императора.

24 сентября в 14:00 МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) присоединится к общероссийскому проекту Государственного Русского музея «Всероссийская Дубрава Императора Петра Великого», посвященному 350-летию со дня рождения Петра I (юбилейная дата - в 2022 году). В рамках проекта производится посадка саженцев «Дуба Петра Великого», дерева-памятника живой природы петровского времени, растущего в Летнем саду*.

Программа мероприятия:

- Лекция главного хранителя садов Русского музея Ольги Черданцевой «Этапы реставрации Летнего сада». Слушатели узнают о реставрации Летнего сада в 2009-2012 году и как живет сад после своего возрождения.

- Показ фильма «Времена года в садах Русского музея».

- Торжественная посадка саженца дуба.

Программа «Всероссийская Дубрава Императора Петра Великого» реализуется не первый год. «Дети» именитого дуба уже подрастают в Калининграде, Москве, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Таллине, Париже и других городах мира. В планах Русского музея – высадить 350 саженцев, потомков легендарного дуба. Присоединение Саранска к акции станет данью памяти выдающемуся государственному деятелю и полководцу в преддверии юбилейного года.

Мероприятие пройдет в рамках работы в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи Культурно-выставочного центра ГРМ.

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*Летний сад – ровесник Санкт-Петербурга, с него начались в России сады в новой, европейской манере, в регулярном стиле барокко. Сад был богато украшен мраморными скульптурами и фонтанами, на фоне стриженых зеленых стен боскетов, с разрезными рисунками партеров, заморскими кадочными топиарными растениями, возникли оранжереи для южных растений и птичники для редких птиц. Летний сад многое испытал на своем веку - сильнейшие наводнения, революции и войны, тяжелейшую блокаду Ленинграда, еще более сложное послевоенное время. С годами сад обветшал и мог совсем исчезнуть, кануть в прошлое, как и многие произведения садово-паркового искусства XVIII - XIX веков, но в 2003 году сад перешел в управление Русского музея, который подготовил и провел его комплексную реставрацию. И как старинная потемневшая картина под бережной рукой реставратора возвращает свой первоначальный облик, так и императорский Летний сад вновь возродился для города. Он стал визитной карточкой Санкт-Петербурга и местом притяжения для горожан и гостей города.