В Саранске начинается прием заявок на включение дворовых территорий в программу благоустройства на 2022 год

Афиша на 1 сентября
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
В столице Мордовии начинается прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Предложение о включении дворовой территории, с установленным пакетом документов, подается представителем собственников по определенной форме, нарочным по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.
Срок приема заявок - с 22 сентября до 4 октября. Сжатые сроки продиктованы условиями постановления Правительства Республики Мордовия № 439 от 21 сентября 2021 г.
После окончания приема заявок общественная комиссия проведет рассмотрение предложений заинтересованных лиц и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.
Перечень документов для заявки размещен во вкладке «Формирование комфортной городской среды». Здесь же будут размещены результаты рассмотрения заявок.
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