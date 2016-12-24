В Саранске начинается прием заявок на включение дворовых территорий в программу благоустройства на 2022 год

Наш город

В столице Мордовии начинается прием заявок на включение дворовых территорий для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Предложение о включении дворовой территории, с установленным пакетом документов, подается представителем собственников по определенной форме, нарочным по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

Срок приема заявок - с 22 сентября до 4 октября. Сжатые сроки продиктованы условиями постановления Правительства Республики Мордовия № 439 от 21 сентября 2021 г.

После окончания приема заявок общественная комиссия проведет рассмотрение предложений заинтересованных лиц и примет решение об утверждении перечня дворовых территорий для направления конкурсной заявки на получение финансирования в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.

Перечень документов для заявки размещен во вкладке «Формирование комфортной городской среды». Здесь же будут размещены результаты рассмотрения заявок. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

Проект «ТопБЛОГ

Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

Секс-атака

В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

1
Заказать рекламу
1
1
1