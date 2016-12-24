В Рузаевке 62-летнего пенсионера не стали отправлять на зону за ножевое ранение сыну

62-летнего жителя Рузаевки в суде «пощадили» за ножевое ранение, которое он нанес своему сыну. Пожилой человек отвечал за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В июле этого года в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к медикам с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки из своего дома был госпитализирован 32-летний мужчина. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что ножом орудовал отец пострадавшего - они проживали совместно. Свою вину тот не отрицал.

Ножевому инциденту предшествовало застолье, в ходе которого отец в который раз стал высказывать претензии своему сыну, что у него нет постоянной работы. Слово за слово, и разговор пошел уже на повышенных тонах. В какой-то момент пожилой мужчина схватил со стола нож и нанес им непонятливому отпрыску один удар в живот.

Скорую помощь вызвала сожительница пенсионера. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Приговором от 21 сентября этого года немолодой уже житель Рузаевки был признан виновным - ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Как отмечается в сообщении прокуратуры РМ, применение условного срока явилось следствием совокупности смягчающих наказание осужденного обстоятельств.