Спортсменка из Мордовии завоевала бронзу на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Представительница мордовского Центра спортивной подготовки Елена Анюшина успешно выступила на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене в составе байдарок-четверок.

В последний день соревнований российские спортсменки смогли финишировать третьими в заплыве байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Наши девушки уступили только командам из Венгрии и Белоруссии.