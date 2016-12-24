Спортсменка из Мордовии завоевала бронзу на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

«Картина маслом»
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Представительница мордовского Центра спортивной подготовки Елена Анюшина успешно выступила на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене в составе байдарок-четверок.
В последний день соревнований российские спортсменки смогли финишировать третьими в заплыве байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Наши девушки уступили только командам из Венгрии и Белоруссии.
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