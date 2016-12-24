В Саранске 29-летний парень ответит в суде за мошенничество с «покупкой» экзамена на вождение в ГИБДД

В Саранске суд в ближайшее время рассмотрит дело 29-летнего жителя столицы Мордовии по обвинению в экзаменационной махинации. Молодой человек взял у знакомой девушки деньги на «подношение» «своим людям» в ГИБДД, чтобы обеспечить ей легкую сдачу экзамена на вождение. Но «взятка» не сработала, и барышня отправилась в полицию.

В начале этого года молодой человек играючи осваивал в автошколе теоретические и практические навыки управления авто. Он обратил внимание, что одна из его «сокурсниц» панически боится экзаменационного испытания на полигоне. Парень понял, что на этом можно сделать деньги.

Сведя более тесное знакомство с девушкой, он ей по секрету поведал о прочных связях с сотрудниками ГИБДД, и предложил решить проблему сдачи экзамена на вождение за деньги. Нужно было отдать «решале» всего лишь 13 тысяч рублей, и процедура прохождения экзаменационных испытаний на полигоне превращалась в простую формальность.

Барышня согласилась и перевела деньги «благодетелю». Только вот на экзамене по вождению она с треском провалилась, поскольку никто из сотрудников ГИБДД ей и не думал делать никаких поблажек.

Девушка предъявила претензии «решале», но тот не смог дать вразумительных объяснений. Тогда обманутая автолюбительница пошла в полицию. Следователи допросили парня и выяснили, что его связи в ГИБДД были простым надувательством для выманивания денег у доверчивой жертвы. Теперь молодому человеку придется в суде отвечать за свои мошеннические фокусы.