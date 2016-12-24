Жители Мордовии могут выбрать лучшие музеи в онлайн-голосовании за участников конкурса «Раритеты Великой Победы»

Жителей Республики Мордовия приглашают принять участие в онлайн-голосовании за участников Международного конкурса «Раритеты Великой Победы, которое запустил 3 сентября Музей Победы. Творческое состязание было приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны. Участникам предлагалось записать видеоролик о раритете, связанном с историей Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Из Республики Мордовия поступило около 10 видеороликов. Среди участников конкурса – Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг., «Мордовский» филиал Публичного акционерного общества «Т Плюс» и другие.

Всего же на сайте Музея Победы ( https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-videorolikov-raritety-velikoy-pobedy/ ) разместили более 400 роликов с рассказами музеев о своих самых интересных экспонатах. Видео на конкурс прислали боле 300 музеев – участников проекта «Территория Победы» из России и Белоруссии.

Проголосовать за понравившиеся ролики могут все желающие до 15 октября. Подведение итогов и объявление победителей состоится 20 октября. Планируется, что церемония награждения победителей состоится во время работы Санкт-Петербургского международного культурного форума. Победителям вручат дипломы от Музея Победы.

Конкурс проводится в рамках Международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «ПобедаРФ» и Онлайн ТВ Музея Победы.

Международный проект «Территория Победы» направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.