В Саранске с 15 по 17 сентября на улице Коммунистической будет ограничено движение транспортных средств

Наш город

Как сообщает Администрация города, в Саранске на участке улицы Коммунистической в период ремонта дорог с 15 по 17 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

С 07:00 15 сентября до 20:00 17 сентября будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической от улицы Ботевградской до улицы Гагарина.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

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