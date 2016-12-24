Состоялась рабочая встреча Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора «Почты России» Максима Акимова

13 сентября в Москве состоялась рабочая встреча Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере развития почтовой связи на территории региона. В том числе речь шла о ремонте почтовых отделений, прежде всего – в сельской местности, развитии цифровых и дистанционных услуг, внедрении новых сервисов для повышения качества обслуживания населения. Также были рассмотрены вопросы, связанные с расширением присутствия товаров республиканских производителей в отделениях Почты России.