Артём Здунов провел рабочую встречу с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 13 сентября в Москве провел рабочую встречу с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Обсуждались перспективы развития региональной науки и высшей школы. В частности, речь шла об участии Мордовского госуниверситета в крупнейшей в истории страны программе господдержки и развития университетов «Приоритет-2030».

Напомним, программа запущена в этом году и направлена на развитие исследований, разработок, образования и инноваций, территорий и технологий в российских вузах. Приоритетом программы является поддержка именно региональных учреждений высшего профессионального образования.

Также речь шла об инфраструктурном развитии Мордовского госуниверситета – обсуждались вопросы реконструкции и капитального ремонта общежитий и строительства новых учебных корпусов.