Артём Здунов провел рабочую встречу с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым

Футбольный арбитр в Саранске не дождался путаны
«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 13 сентября в Москве провел рабочую встречу с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Обсуждались перспективы развития региональной науки и высшей школы. В частности, речь шла об участии Мордовского госуниверситета в крупнейшей в истории страны программе господдержки и развития университетов «Приоритет-2030».
Напомним, программа запущена в этом году и направлена на развитие исследований, разработок, образования и инноваций, территорий и технологий в российских вузах. Приоритетом программы является поддержка именно региональных учреждений высшего профессионального образования.
Также речь шла об инфраструктурном развитии Мордовского госуниверситета – обсуждались вопросы реконструкции и капитального ремонта общежитий и строительства новых учебных корпусов.
Поделиться в соц. сетях:
«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
Артём Здунов проинспектировал благоустройство дворовых территорий в Пролетарском районе Саранска
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»
4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
Суд в Саранске вынес приговор четверым членам «садового товарищества»