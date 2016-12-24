В Центре образования «Тавла» Татьяна Голикова и Артём Здунов провели круглый стол с педагогами и школьниками

10 сентября заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и Врио Главы Мордовии Артём Здунов посетили Центр образования «Тавла» - среднюю общеобразовательную школу № 17 в Саранске. Это самая большая школа в республике, в ней учатся более 2 тысяч человек.

Татьяна Голикова убедилась в том, что Центр образования «Тавла» – это яркий пример новой школьной инфраструктуры, удовлетворяющей всем современным требованиям к организации образовательного процесса и федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения.

В учреждении функционируют музыкальная и хореографическая студии, кабинеты скульптуры и живописи, кабинет робототехники, спортивные комплексы начальной и старшей школы (включая 2 бассейна), информационно-библиотечный комплекс, столовая, медицинский блок, актовый зал на 500 посадочных мест, кабинеты организации внеурочной деятельности.

Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели, как идёт учебный процесс, в том числе посетили столовую, спортзал, бассейн, учебные кабинеты и мастерские, пообщались с детьми и педагогами.

1 сентября 2021 года здесь открылся школьный кванториум по нескольким технологическим профилям, дети уже с большим интересом примеривают на себя будущие профессии.

На базе Центра образования Татьяна Голикова и Артём Здунов провели круглый стол с участием педагогов и учащихся республики по вопросам школьного образования. Обсудили организацию родительского контроля за питанием детей в школе, развитие дополнительного образования, а также ремонт и модернизацию образовательных учреждений.

Татьяна Голикова напомнила, что Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» поручил разработать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.

«Эта тема важна для огромной части населения России, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Президент страны поставил задачу ежегодно проводить капитальный ремонт не менее полутора тысяч школ. На эту программу будут выделяться очень серьёзные ресурсы. Задача регионов - активно включиться в эту работу».