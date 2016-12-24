В Саранске пройдет первый чемпионат Мордовии по распайке компьютерных плат

Впервые в Мордовии состоится чемпионат среди студентов техникумов и вузов по распайке компьютерных плат. Он пройдет в рамках экологического пробега 13 сентября. В соревнованиях будут участвовать 6 команд. Кроме командного зачета будут подведены итоги индивидуальных соревнований. Участников будут оценивать по нескольким критериям – быстрота распайки, количество распаянных элементов, чистота работы и др.

Также в рамках мероприятия будет проводится сбор электроники на утилизацию от жителей города. Граждане, сдавшие больше всего техники на переработку – получат ценные призы. Электронные отходы – один из самых быстрорастущих потоков отходов в мире. С 2021 года в России их захоронение запрещено.

Также среди болельщиков и гостей будет проведена экологическая викторина. Помимо этого, состоится награждение Саранского кооперативного института за достижения в экологической программе Фонда «Школа утилизации: электроника», а также передача контейнеров для сбора отработавших батареек школам Саранска.

«Школа утилизации: электроника» – единственная в России программа по безвозмездной утилизации электронных отходов для населения, органов власти и бюджетных учреждений. Программа реализуется в одиннадцати регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Рязанской и Волгоградской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия. Цель программы – снижать экологический вред от захоронения электронного мусора, формировать навыки раздельного сбора опасных отходов.

Место проведения: Советская площадь, напротив дома № 33 по Советской улице. Начало в 12.00