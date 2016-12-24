Врио Главы Мордовии принял участие в работе всероссийского форума Фонда содействия инновациям

10 сентября руководитель республики Артём Здунов принял участие во всероссийском форуме Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу», который проходит в Саранске. В нем приняли участие представители федеральных институтов развития инновационной деятельности, Университета Сколково, крупных федеральных инновационных компаний, а также представители регионального кабинета министров.

Открывая работу форума, Артём Здунов поблагодарил участников за визит в Мордовию. Он отметил, что мероприятие готовилось в течение нескольких месяцев. «Мы очень рады, что Саранску выпала честь проведи подобную встречу федерального уровня. Я считаю, что такие форумы должны проходить не только в столице, но и в регионах. Мы готовы представить свои потенциал и мощности. Уверен, что наша работа будет максимально результативной», - обратился к гостям руководитель региона.

В режиме видеоконференцсвязи выступил генеральный директор Фонда содействия инновациям. Он подчеркнул, что для региона такие встречи с представителями бизнеса будут иметь большую пользу. «Приезжая в регион, совместно с властями и предпринимателями мы зачастую реализуем совершенно неожиданные проекты. Мы ожидаем, что после мероприятия деятельность стартапов и инновационных предприятий выйдет на качественно новый уровень. И мы готовы их поддерживать», - отметил Сергей Поляков.

Также он добавил, что присутствовать лично на форуме он не может по рабочим обстоятельствам, но с удовольствием приедет в республику в ближайшее время.

Участники форума обсудили действующие формы поддержки инновационных предприятий, а также объектов малого и среднего бизнеса. Гости затронули также наиболее перспективные направления работы, из которых особенно выделили искусственный интеллект и нейросети в медицине.

После пленарного заседания состоялась очная финальная защита проектов программы «УМНИК». В режиме онлайн в защите проектов приняли участие представители из других регионов. В этом году на конкурс было подано 263 заявки. Финалисты получат возможность участия во второй части конкурсного отбора экспертами Фонда, после победы в котором они получат 500 тысяч рублей на развитие своей идеи.