Автомобилисты Мордовии оплатили в почтовых отделениях около 7 000 штрафов ГИБДД

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Такое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения жители республики оплатили на почте за восемь месяцев 2021 г.
Саранские автолюбители в этом году оплачивают штрафы на почте в 3 раза чаще, а в отделениях Атяшевского, Лямбирского, Рузаевского почтамтов количество принятых платежей увеличилось вдвое.
Актуальную информацию о штрафах ГИБДД водители региона получают с помощью сервиса Почты России «Электронное заказное письмо». К этой услуге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении Почты России, а также на портале Госуслуг. В этом случае квитанции на оплату штрафов будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайте zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru.
С начала года ГИБДД направила водителям Мордовии более 230 000 писем, из них более 18 000 в электронном формате. Ориентируясь на предпочтения клиента, Почта доставляет уведомления о штрафах и традиционным способом - на бумажном носителе.
Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях или во время визита почтальона, при помощи мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрихкода. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, маломобильных клиентов, а также жителей отдаленных населенных пунктов.
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