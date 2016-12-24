10 сентября в Саранске в АУ «Технопарк-Мордовия» состоится Всероссийский форум Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу»

Работа площадок будет проходить в формате круглых столов: с участием МСП – «Бесшовная поддержка инновационных предприятий», крупного бизнеса – «Внедрение инноваций на предприятиях», также свою площадку по теме «Модели и инструменты развития студенческого предпринимательства» организует Открытый университет Сколково. Участники познакомятся с успешными практиками работы с инновациями и вовлечения стартапов в решение реальных задач индустриальных партнеров, и с программами, направленными на поддержку предприятий выпускающих инновационную продукцию.

В рамках форума состоится финальная защита проектов программы «УМНИК». В этом году на конкурс подано 263 заявки, что является рекордным показателем для Мордовии по данному направлению. Финалисты получат возможность участия во второй части конкурсного отбора экспертами Фонда, после победы в котором получат 500 тысяч рублей на развитие своей идеи в течение 2-х лет.

На площадке форума будут представлена продукция компаний, которые получили поддержку Фонда содействия инновациям в различных программах как из Мордовии («Экспонента», «СаранскСпецтехника», «Эволента» и другие), так и компании других городов: г. Пермь («Промобот»), г. Санкт-Петербург («Геоскан»), г. Казань («Эйдос-Медицина», «Эвотек-Мирай Геномикс») и др.

Ссылка на трансляцию пленарного заседания форума (начало в 9:30) и защиты проектов программы «УМНИК» (начало в 11:00): https://vcscs.gosinform.ru/live/d35ab3d17a8d8950