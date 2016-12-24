10 сентября к 16:00 в музее им. С.Д. Эрьзи откроется выставка «Неизвестный Попков. Возвращение мастера»

Выставка «Неизвестный Попков. Возвращение мастера» заслуженного художника РСФСР (1979), народного художника Мордовии (1989), лауреата Государственной премии Мордовской АССР (1972), заслуженного деятеля искусств МАССР (1975), члена Союза художников СССР (1970) Валентина Алексеевича Попкова (1941-2009) организована к 80-летию художника. В экспозиции представлено более 50 ранее не выставлявшихся графических произведений автора 1960-1980 годов.

Акварель, рисунок, гравюра занимали в творчестве Валентина Алексеевича Попкова такое же важное место, как и живопись. Он в совершенстве владел различными графическими техниками, создавая высокохудожественные произведения. Особое предпочтение мастер отдавал акварели. Этот материал давал возможность на одном дыхании выразить сиюминутные чувства и переживания, передать нежные цветовые сочетания и переходы.

Произведения, представленные в экспозиции, выполнены в различных жанрах. Степень их законченности также разная: это и зарисовки с натуры, портретные и пейзажные этюды – подготовительный материал для живописных работ, и вполне самостоятельные, законченные произведения.

В акварельных пейзажах нашли отражение все времена года. Особенно любил автор изменчивые переходные состояния природы, для которых находил убедительные и яркие средства выражения. В пейзажах Валентин Алексеевич Попков сумел проявить свой незаурядный колористический дар и подняться до поэтического обобщения образов родной природы («Первый снег», 1967; «Зимка. Рождество», 1977; «Весенний этюд», 1976; «Утро», 1962).

В портретах автор тяготел к интимности, ему было необходимо глубокое знание героя и теплота отношения к нему («Девочка», 1965; «Отдых. Татьяна», 1967; «Почтальон», 1965). Портреты написаны с любовью, пониманием и мастерством, а натюрморты и интерьеры одухотворены и таинственны («Гладиолусы», 1974; «Натюрморт», 1962).

Выставка «Неизвестный Попков. Возвращение мастера» дает яркое представление о мире образов, волновавших воображение художника, о своеобразии его чуткого, искреннего взгляда на мир, об особенностях его художественного почерка.