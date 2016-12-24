9 и 10 сентября в Саранске пройдут чемпионат и первенство Мордовии по плаванию на короткой воде

Спорт

Во Дворце водных видов спорта на дистанции в 25 метров в борьбе за лидерство примут участие более 100 воспитанников школы «Старт».

Сильнейших определят в четырёх возрастных группах:
2006 г.р. и старше (мужчины)
2008 г.р. и старше (женщины)
2007 г.р. и младше (юноши)
2009 г.р. и младше (девушки)

По итогам состязаний самые перспективные пловцы получат возможность выступить на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, которые состоятся в Саранске уже в конце сентября.

Программа соревнований

I день – 9 сентября 2021 г.
Разминка 13.30
Старт 14.00

50 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)
50 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)
50 м баттерфляй (мужчины, женщины, юноши, девушки)
200 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)
100 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)
100 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)
200 м комплексное плавание (мужчины, женщины, юноши, девушки)
400 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

II день – 10 сентября 2021 г.
Разминка 13.30
Старт 14.00

100 м комплексное плавание (мужчины, женщины, юноши, девушки)
50 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)
100 м баттерфляй (мужчины, женщины, юноши, девушки)
200 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)
200 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)
100 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)
800 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

Церемония награждения и закрытие соревнований

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Отличная идея!»

Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»  

Новые лица

В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

1
Заказать рекламу
1
1
1