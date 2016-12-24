9 и 10 сентября в Саранске пройдут чемпионат и первенство Мордовии по плаванию на короткой воде

Во Дворце водных видов спорта на дистанции в 25 метров в борьбе за лидерство примут участие более 100 воспитанников школы «Старт».

Сильнейших определят в четырёх возрастных группах:

2006 г.р. и старше (мужчины)

2008 г.р. и старше (женщины)

2007 г.р. и младше (юноши)

2009 г.р. и младше (девушки)

По итогам состязаний самые перспективные пловцы получат возможность выступить на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, которые состоятся в Саранске уже в конце сентября.

Программа соревнований

I день – 9 сентября 2021 г.

Разминка 13.30

Старт 14.00

50 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

50 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)

50 м баттерфляй (мужчины, женщины, юноши, девушки)

200 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)

100 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

100 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)

200 м комплексное плавание (мужчины, женщины, юноши, девушки)

400 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

II день – 10 сентября 2021 г.

Разминка 13.30

Старт 14.00

100 м комплексное плавание (мужчины, женщины, юноши, девушки)

50 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)

100 м баттерфляй (мужчины, женщины, юноши, девушки)

200 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

200 м брасс (мужчины, женщины, юноши, девушки)

100 м на спине (мужчины, женщины, юноши, девушки)

800 м вольный стиль (мужчины, женщины, юноши, девушки)

Церемония награждения и закрытие соревнований