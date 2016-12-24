В Мордовии транспортные полицейские присоединились к акции «Гражданский мониторинг»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Гражданский мониторинг» начальник дежурной части Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте Виталий Цилин ознакомил с работой вверенного ему подразделения представителя Общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте Ларису Бессонову.

Общественница осмотрела комнаты для административных задержанных, а также познакомилась с информацией представленной на стендах. Правоохранители рассказали Ларисе Владимировне о действиях оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного при поступлении сообщений от граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, а также о соблюдении установленного порядка регистрации заявлений.

В ходе проведенной проверки у представителя общественности замечаний к работе сотрудников полиции не возникло.